Fin du chantier de réhabilitation des voies de l’autoroute E25/A26 entre Sprimont et Tilff

Le chantier de réhabilitation des voies de l’autoroute E25/A26 entre Sprimont et Tilff, en direction de Liège, se termine ce mardi, annonce la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Toutes les bandes de circulation seront donc libérées vers Liège mercredi avant les heures de pointe. Les accès et sortie 45 Sprimont et 44 Gomzée-Andoumont seront également à nouveau accessibles.

Vers le Luxembourg, la signalisation sera retirée pour jeudi en fin de journée, sauf sur une zone d’environ 1,5km à Sprimont, où la circulation restera réduite à une voie et la vitesse limitée à 50 km/h. Une réfection du revêtement est en effet nécessaire à cause de dégradations survenues durant les travaux, précise la Sofico. Ce tronçon devrait être libéré pour fin novembre au plus tard.

Ce chantier, qui avait débuté le 24 août, a notamment permis de poser un revêtement plus confortable et moins bruyant.