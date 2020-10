Toi non plus, tu ne comprends plus rien à la nouvelle réglementation sur le dépistage du coronavirus? Petite séance de rattrapage avec notre quiz.

La nouvelle stratégie de testing mise en place la semaine dernière a provoqué pas mal de questionnements. Quand est ce que je dois me faire tester? Dois-je me mettre en quarantaine ou en isolement? Quelle est la différence?

L’Avenir vous offre une séance de rattrapage avec notre quiz.

+ QUIZ| Testez vos connaissances sur les gestes barrière