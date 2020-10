Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 28 octobre

La Petite Sirène, un fils à maman, des sorcières, de l’alcool et même un caniche: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 28 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Ondine

Romance dramatique de Christian Petzold. Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree et Jacob Matschenz. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Quand elle se fait larguer, Ondine promet à son désormais ex-petit ami de le tuer s’il ne change pas d’avis. Quelques heures plus tard, elle tombe amoureuse d’un scaphandrier.

Ce qu’on en pense

L’Allemand Christian Petzold réécrit le mythe d’Ondine en lui ajoutant une dimension historique. C’est donc à la fois onirique et instructif. Un curieux mélange qui hypnotise mais laisse perplexe.

La critique complète

Garçon Chiffon

Comédie dramatique de Nicolas Maury. Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois et Laure Calamy. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Après moult déconvenues professionnelles et sentimentales à Paris, Jérémie, aspirant comédien rongé par ses insécurités, se réfugie chez sa mère dans la campagne, dans l’espoir de soigner ses blessures…

Ce qu’on en pense

Un premier long mélancolique et coloré, inégal par endroits mais empreint de poésie, signé par Nicolas Maury – alias Hervé de la série Dix Pour Cent.

La critique complète

Petit Vampire

Film d’animation de Joann Sfar. Avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Depuis 300 ans qu’il a 10 ans, Fernand, alias Petit Vampire, s’ennuie ferme. Il sort donc de son manoir hanté et se lie d’amitié avec Michel, un écolier de son âge (d’avant)…

Ce qu’on en pense

Sfar adapte lui-même, et très fidèlement, sa bande dessinée jeunesse. C’est un peu longuet pour les adultes, mais le propos, drôle et mine de rien très citoyen, gomme bien des défauts. Sympa.

La critique complète

The Craft: les nouvelles sorcières

Film fantastique de Zoe Lister-Jones. Avec Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone et David Duchovny. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Hannah vient d’arriver dans son nouveau lycée et découvre qu’elle est une sorcière. Avec l’aide de trois camarades de classe, sorcières elles aussi, elle commence à appeler les esprits pour tester son pouvoir.

Ce qu’on en pense

Un remake insipide du film éponyme de 1996.

La critique complète

Drunk

Drame de Thomas Vinterberg. Avec Madds Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang et Susse Wold. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Quatre amis se mettent à boire quotidiennement pour vérifier la théorie d’un psychologue norvégien qui affirme que l’être humain serait né avec un déficit d’alcool dans le sang. Joyeuses gueules de bois en perspective.

Ce qu’on en pense

Notre consommation d’alcool passée au crible de la caméra révélatrice de Thomas Vinterberg (Festen) c’est aussi enivrant qu’effrayant. Un vibrant plaidoyer pour le lâcher-prise.

La critique complète

100% Loup

Film d’animation d’Alexs Stadermann. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Issu d’une famille de loups-garous, Freddy attend avec impatience le soir de ses 14 ans, pour se transformer lui aussi. Mais quand Freddy devient… un petit caniche, il devra prouver à sa famille qu’il a bien du loup en lui.

Ce qu’on en pense

Entre l’aventure musclée et le voyage initiatique, cette comédie animée australo-belge délivre aussi joli un message sur l’acceptation de soi. Cheveux roses compris.

La critique complète