Bastogne : les lieux culturels et sportifs fermés jusqu'au 19 novembre pour contrer le Covid !

La Commune de Bastogne a décidé de prendre des mesures plus strictes face à la progression du Covid.

La Commune de Bastogne durcit les mesures sanitaires à partir de ce mercredi 28 octobre! «Face à la progression de la pandémie et aux difficultés rencontrées dans nos hôpitaux, le bourgmestre, a décidé ce mardi 27 octobre 2020 de prendre des mesures de renforcement de sécurité sur la commune de Bastogne, indique la Commune sur sa page facebook. Dès ce mercredi 28 octobre 2020, et jusqu’au 19 novembre inclus, toutes les activités se déroulant à l’intérieur (sport, loisirs, culture), en dehors de l’obligation scolaire, sont interdites sur l’ensemble de la commune.»

Concrètement, les musées, le cinéma, le Centre sportif, le Centre culturel, la Bibliothèque/Ludothèque et les maisons de village/de quartier seront fermés à toute activité.

Les lieux de culte sont fermés, sauf pour les cérémonies de mariage ou de funérailles. Les cimetières restent, eux, bien accessibles, mais aucun office n’aura donc lieu lors de la Toussaint.

«Ces mesures, qui concernent tout le monde y compris les moins de 12 ans, sont prises pour préserver au maximum la santé de chacune et de chacun et pour permettre de soutenir notre hôpital et l’ensemble du personnel soignant», ajoute la Commune.

«Le fédéral doit prendre des mesures similaires»

Benoît Lutgen nous précise: «C’est une décision prise en concertation avec les uns et les autres, dont les médecins des hôpitaux, cela fait plusieurs jours que l’on y réfléchit. Ce n’est jamais de gaieté de cœur, mais ces mesures sont nécessaires. C’est que la situation à Bastogne est très tendue, notamment car une partie non négligeable du personnel soignant de l’hôpital est atteinte du Covid ou en quarantaine, ce qui provoque certaines tensions.»

Le bourgmestre illustre la triste situation actuelle en précisant que l’association La Source-Animalaine connaît, depuis lundi, une flambée de cas, avec 30 résidents touchés.

Et le bourgmestre d’envoyer un signal: «Il y a urgence et j’espère que le fédéral prendra rapidement des mesures similaires car les lieux clos sont des endroits de propagation.

De notre côté, que ce soit le patron du cinéma ou celui du Bastogne War Museum, ils soutiennent cette décision, ils comprennent qu’il faut être solidaire.»

Les activités en extérieur suivent, elles, toujours les dispositions de la Région wallonne.

Le bourgmestre conclut: «Merci à chacun de respecter les mesures! Les contrôles de police sont renforcés dans ce sens et beaucoup de PV ont été dressés, je suis en colère contre ces comportements dans cette situation de crise.»