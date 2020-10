Vos ados ne jouent qu’à ça: 5 clés pour comprendre Among Us

La chasse aux traîtres fait fureur sur smartphone. Décryptage d’un phénomène inattendu.

Sorti anonymement en juillet 2018, le jeu vidéo Among Us cartonne en 2020 sur iPhone, iPad, Android et PC. C’est un tsunami inattendu. L’éditeur peine depuis septembre 2020 à accueillir les centaines de milliers de joueurs qui essaient de se connecter simultanément. Triche et insultes polluent l’expérience faussement gratuite.

Malgré ces bémols, Among Us continue de devancer Call of Duty, Fortnite ou encore Minecraft sur Twitch, le service de streaming dédié aux jeux vidéo. C’est la sensation du moment. Décryptage en 5 points du phénomène.

1. Inspiré des Loups-Garous

La mécanique du jeu vidéo Among Us est calquée sur celle du jeu de société Les loups-garous de Thiercelieux.

Dans Les loups-garous de Thiercelieux (de 9 à 47 joueurs), les villageois doivent identifier les loups-garous cachés parmi eux. Chaque nuit, les bêtes mangent un habitant. Chaque matin, le conseil du village vote pour désigner un coupable. Les villageois gagnent s’ils démasquent tous les loups-garous. Les loups-garous gagnent s’ils croquent tous les villageois.

Dans Among Us (de 4 à 10 joueurs), l’équipage d’un vaisseau spatial doit identifier jusqu’à trois imposteurs qui sabotent l’appareil et tuent un équipier à chaque tour. L’équipage gagne s’il démasque tous les imposteurs ou répare le vaisseau à 100%. Les imposteurs gagnent s’ils tuent tous les membres d’équipage.

2. Popularisé par Twitch

Il suffit que des joueurs populaires jouent en direct sur Twitch à un jeu pour le faire décoller. Avec Among Us, la plate-forme de streaming a une nouvelle fois démontré sa force de frappe. En 2020, des streamers vedettes comme Sodapoppin (2,8 millions d’abonnés) et xQC (3,7 millions d’abonnés) ont sorti Among Us de l’anonymat et incité des milliers de gamers à l’adopter.

Sans Twitch et sans les streamers, le titre du studio InnerSloth vivoterait toujours dans l’indifférence générale.

3. Gratuit mais…

Le téléchargement du jeu Among Us est gratuit sur iPhone, iPad et Android, payant sur PC (3,99€). Comme de coutume sur mobile, ce n’est qu’une gratuité de façade. L’«appli» scrute vos données et vos habitudes pour injecter à la fin de chaque partie une publicité ciblée plutôt longue, plutôt envahissante.

Pour se libérer de la publicité, il est nécessaire de passer à la caisse. Coût de la version «no-ad» (sans pub): 2,19€. Cet achat ne garantit pas que l’«app» ne continuera pas à collecter en douce les données liées à vos usages.

4. Des achats cosmétiques

En marge des pubs et du commerce de vos données, Among Us s’appuie également sur les achats optionnels à l’heure de rémunérer son studio et son éditeur. Comme dans Fortnite, il est possible d’acheter des éléments cosmétiques pour personnaliser l’apparence de son personnage. Ces modifications ne changent rien aux capacités de votre membre d’équipage.

Le tarif unique par article cosmétique est élevé et surréaliste sur Android. Il vous en coûtera 3,19€ pour que votre personnage soit suivi par un petit OVNI lumineux.

5. Triche, ambiance toxique et piratage

Among Us est un jeu d’ambiance, dans ce sens où les joueurs dialoguent par messages écrits au moment de voter pour désigner un imposteur. C’est à ce moment précis que l’ambiance se détériore parfois, surtout si l’on rejoint une partie publique composée d’inconnus. Entre insultes et joueurs qui quittent brutalement la partie, l’ambiance est parfois toxique.

Ces derniers jours, un hacker assure dans le jeu la promotion de Donald Trump et jette encore un peu plus le trouble sur Among Us. Sur Twitter, les développeurs démunis conseillent en réaction de privilégier les parties entre amis sur des serveurs privés et protégés par mot de passe.

