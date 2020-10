France: au moins un mort dans le naufrage d’une embarcation de migrants dans la Manche

Le naufrage dans la Manche d’une embarcation de migrants a fait au moins un mort. Deux enfants figurent parmi les rescapés inanimés.

Au moins un homme s’est noyé ce mardi dans le naufrage dans la Manche d’une petite embarcation de migrants, Iraniens selon les premiers éléments, qui tentaient de passer en Grande-Bretagne, tandis que trois des 17 rescapés étaient en arrêt cardio-respiratoire, a indiqué la préfecture du Nord.

Deux enfants figurent parmi les rescapés inanimés, et selon les témoignages des passagers, «il manquerait une personne qui pourrait être un nourrisson», a déclaré le sous-préfet Hervé Tourmente, dans un point de presse à Loon-Plage (Nord).

Les autres rescapés, hommes, femmes et enfants entre 5 et 8 ans, «sont en état d’hypothermie», dont un cas «grave», a-t-il ajouté. Ils ont été repartis dans des hôpitaux de Calais et de Dunkerque.

L’embarcation, selon les premiers éléments un bateau de pêche-promenade, a été signalée en train de se retourner et de couler vers 9H30 par un plaisancier anglais, lançant une vaste opération de recherches, qui se poursuivaient en début d’après-midi avec six embarcations et trois moyens aériens.

Il s’agit de «récupérer le maximum de personnes» alors que le nombre exact de passagers n’est pas encore consolidé, «de 19 à 20», a indiqué M. Tourmente.

Les conditions météo pour cette traversée «n’étaient pas favorables du tout», a-t-il relevé.

Depuis plusieurs mois, les traversées de la Manche sur des embarcations de fortune se multiplient. Selon la préfecture, elles ont coûté la vie à quatre migrants en 2019 et, en incluant la nouvelle victime, quatre en 2020.