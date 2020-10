La relation avec la Turquie se tend

Après les interventions militaires turques en Syrie, en Libye, et au Haut-Karabagh, après les explorations maritimes illégales en Méditerranée orientale, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pratique maintenant l’injure envers le président français. Entre l’Union européenne et la Turquie, la tension monte.

Sur les réseaux sociaux, les leaders européens ont été cassants, après les insultes répétées du président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l’égard du président français, Emmanuel Macron.

«Plutôt qu’un agenda positif, la Turquie choisit les provocations, les actions unilatérales en Méditerranée et maintenant les injures. C’est intolérable», a tweeté le président du Conseil, Charles Michel, dimanche soir. «Les propos du Président @RTErdogan à l’égard du Président @EmmanuelMacron sont inacceptables. Appel à la Turquie à cesser cette spirale dangereuse de confrontation», a ajouté Josep Borrell, haut responsable de la politique extérieure de l’Union européenne (UE), dont le message a été prolongé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La question turque reste pourtant pour l’instant fixée à l’ordre du jour du Sommet… de décembre des chefs d’État et de gouvernement de l’UE. Et la réunion de novembre des ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept n’est, pour l’heure, pas avancée.

Injures répétées

Recep Tayyip Erdogan a chargé sa barque ce week-end, en traitant Emmanuel Macron de «malade mental», pour avoir, lors de l’hommage solennel à Samuel Paty, l’enseignant décapité par un assassin islamiste de 18 ans, revendiqué la liberté de caricaturer. Y compris de caricaturer le prophète Mahomet.

En réaction, une série de pays arabes ont lancé un boycott spectaculaire des produits français.

«Nous continuons à prôner les vertus de la coopération et du respect de l’autre, plutôt que de nous lancer dans une spirale d’accusations qui ne feraient que créer une tension encore plus grande», ont expliqué les porte-parole de la Commission, ce lundi.

Cette position est d’autant plus défendable que ce boycott n’a que peu de chances de porter réellement atteinte à l’économie française. Et que sa durée est fort aléatoire. Et que les pays qui l’ont initié sont situés en dehors du périmètre européen.

«Agenda positif» maintenu

La Turquie, elle, est un État voisin de l’UE, toujours candidat à l’adhésion, en théorie du moins. Et son comportement récent avec ses interventions militaires en Syrie, en Libye, puis au Haut-Karabagh, ou ses explorations maritimes illégales dans les eaux grecques et chypriotes ont tendu ses relations avec l’Europe. L’UE a joué la carte de la modération, et a invité la Turquie à la discussion, en lui demandant une attitude plus réservée: elle a fixé un «agenda positif», dans ce cadre, à débattre lors de son Sommet de décembre. Entre-temps, elle a aussi chargé l’Allemagne, qui héberge la plus grande communauté turque sur son territoire, d’une mission de médiation.

Il appartient à la Commission de nourrir cet «agenda positif», en dépit des derniers incidents.

«L’Union européenne et divers États membres ont réagi fermement aux propos de M. Erdogan. Mais la diplomatie se pratique dans la discrétion. Nous gardons des contacts avec toutes les parties pour élaborer des propositions concrètes», insiste-t-on. En renvoyant à l’Allemagne pour les conclusions d’une médiation… apparemment fort peu fructueuse.