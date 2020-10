Coronavirus | La Belgique compte le plus grand nombre de cas par 100.000 habitants dans toute l’Europe

Covid-19: la Belgique compte le plus grand nombre de cas par 100.000 habitants dans toute l’Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

La Belgique est désormais le pays européen qui détient le plus haut taux de contaminations au coronavirus par rapport à sa population, indiquent ce mardi les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Ce taux est actuellement de 1.390,9 cas de coronavirus en 14 jours pour 100.000 habitants selon les données du centre. Notre pays passe donc devant la République tchèque, qui a détecté 1.379,8 nouveaux par 100.000 habitants en deux semaines.

Les données publiées mardi par l’Institut de santé publique Sciensano indiquent cependant une incidence de 1.369,3. Soit un chiffre qui reste en dessous de celui de la République tchèque.

Le Luxembourg est 3e sur la liste de l’ECDC, mais reste loin derrière avec 760,4 cas diagnostiqués par 100.000 habitants en 14 jours. Viennent ensuite la Slovénie (732,8) et les Pays-Bas (694,1).

La République tchèque reste cependant le pays européen où l’épidémie fait le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. En deux semaines, le Covid-19 y a causé 12,3 décès par 100.000 habitants. Avec un chiffre de 5,8, c’est la Belgique qui a le second taux de mortalité le plus élevé d’Europe.

L’ECDC collecte des données concernant les 27 pays de l’Union européenne ainsi que d’autres pays membres de l’Espace économique européen (EEE), à savoir la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et le Royaume-Uni.

Selon les derniers chiffres communiqués pour la Belgique ce mardi, 13.052 contaminations au coronavirus ont été détectées quotidiennement en moyenne (+38%).

Un pic de 18.574 nouvelles infections a été enregistré mardi dernier.

Le Covid-19 a fait 49 morts chaque jour en moyenne en Belgique entre le 17 et le 23 octobre, selon le rapport de l’Institut de santé publique Sciensano publié ce mardi. Ce chiffre s’élevait à 33 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de lits aux soins intensifs occupés par des patients Covid dans les hôpitaux belges s’élevait pour sa part à 809 ce lundi. Il s’agit d’une augmentation de 81% par rapport au lundi qui a précédé.

Au total, 5.260 patients atteints du Covid-19 étaient soignés à l’hôpital ce lundi, soit près du double (+90%) que leur nombre la semaine dernière.

Les hôpitaux ont admis en moyenne 502 patients chaque jour entre le 20 et le 26 octobre. Sept jours plus tôt, le chiffre était de 267, soit une augmentation de 88%.

Un nouveau comité de concertation aura lieu vendredi après-midi, comme prévu.