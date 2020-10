Etalle : Chasse à l’homme dans les bois, trois voleurs arrêtés après un accident et une course-poursuite

Après avoir commis un cambriolage dans la région de Neufchâteau, 3 voleurs, ce mardi en fin de matinée, ont été pris en chasse par la police. Ils ont commis un accident à la sortie d’Etalle et ont pris la fuite à travers bois. On vient de les intercepter.

Un énorme dispositif policier était visible ce mardi vers 11 h à la sortie du contournement d’Etalle et de la route menant vers Virton. Des policiers de la zone de Gaume, des renforts de la zone voisine d’Arlon, mais aussi des policiers de la police de la route et de la zone Centre-Ardenne qui avaient pris en chasse ces voleurs, étaient tous sur place et contrôlaient les bois en direction de l’usine Valvert.

Fuite à travers bois

Ce qu’il s’est passé? Un peu plus tôt dans la matinée, trois individus ont commis un vol dans une maison de la région de Neufchâteau. Ils ont pris la fuite et ont été poursuivis sur l’E 411 par des véhicules de la zone Centre-Ardenne et d’autres de la police de la route. À la sortie d’Etalle, juste après le carrefour venant du contournement, la voiture des voleurs n’a pu éviter un semi-remorque devant elle et a été se fracasser contre l’arrière du camion.

Si un des occupants à bord du véhicule a pu être intercepté rapidement par les policiers, les deux autres voleurs ont pris la fuite sur la gauche, à travers bois, en direction de l’usine Valvert. Des policiers se sont alors déployés sur plusieurs centaines de mètres le long de la route Etalle-Virton, quasiment jusqu’à l’intersection des routes vers Buzenol et Fratin.

On a appris, quelques minutes plus tard, que les deux auteurs en fuite ont pu être interceptés. Ils seront présentés aux autorités judiciaires à Arlon.