Le Standard privé de 6 joueurs à Benfica à cause du Covid

Il n’y a pas de nouveau cas de coronavirus à Sclessin, mais les six Rouches testés positifs la semaine passée restent sur la touche pour jeudi.

La seconde vague du Covid-19 privera Philippe Montanier de six joueurs, pour le déplacement européen le plus périlleux du Standard, jeudi, à Benfica. Les six mêmes que ceux qui étaient absents lors de la défaite des Rouches à Saint-Trond, dimanche: Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako, Maxime Lestienne, Eden Shamir et Abdoul Tapsoba. Si le club espérait récupérer les trois premiers, absents depuis bientôt une semaine, il a annoncé ce mardi ne pas les avoir réexaminés, le délai étant trop court pour un nouveau test. «De toutes façons, aucun joueur n’aurait pu être sportivement prêt pour le match de ce jeudi», explique le club liégeois.

Jan Van Steenberghe, l’entraîneur des gardiens, positif depuis mercredi passé, n’est pas non plus de retour.

Compenser ces absences

La marge de manœuvre de Montanier ne sera donc pas très large, au Portugal. Raskin, Lestienne et Balikwisha faisaient partie des meilleurs éléments de ce début de saison et ont manqué dimanche. Il faudra cette fois parvenir à compenser ces absences.