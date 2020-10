L’athlète paralympique Blake Leeper ne pourra pas imiter Pistorius

L’athlète paralympique Blake Leeper, amputé des deux jambes, ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo et d’autres compétitions sportives après un jugement du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) lundi.

L’Américain avait fait appel devant le TAS après un jugement de World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme.

Leeper, 31 ans, a remporté la médaille d’argent sur 400m et de bronze sur 200m lors des Jeux Paralympiques de Londres en 2012. Comme Oscar Pistorius, il rêvait de pouvoir se mesurer aux athlètes valides lors des Jeux Olympiques ou d’autres grandes compétitions.

Un avantage

Selon le TAS, les prothèses utilisées par l’Américain lui donnent un avantage car il peut courir plus haut grâce aux attaches mécaniques.

«Les prothèses spéciales pour la course utilisée par Blake Leeper lui donnent en effet un avantage compétitif sur 400 m sur un athlète n’utilisant pas une telle aide mécanique, étant donné qu’elles lui permettent d’atteindre une taille en course de plusieurs «pouces» plus grande que sa taille maximale s’il avait des jambes biologiques», note l’instance dans un communiqué.