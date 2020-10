Liège: 5 personnes arrêtées après la découverte de 2 500 plants de cannabis

Cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et près de 2 500 plants ont été découverts le 22 octobre dernier à Saint-Nicolas, Seraing et Poulseur.

La PJF de Liège a mené six perquisitions visant une association de malfaiteurs albanais, actifs dans la culture de cannabis, le 22 octobre dernier à Saint-Nicolas, Seraing et Poulseur (province de Liège), a indiqué lundi Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège.

Le 22 octobre, la PJF a réalisé six perquisitions à Saint-Nicolas, Seraing et Poulseur. Quatre de ces perquisitions ont mené à la découverte de plantations de cannabis, dont deux en pleine activité et deux «munies de l’installation nécessaire pour démarrer une nouvelle culture», a indiqué Catherine Collignon.

«Sous réserve d’un décompte plus précis, avec une capacité totale de production avoisinant les 2500 plants (dont 1500 étaient déjà en pleine croissance), on peut estimer une production d’au moins 80 kilos de cannabis pour l’ensemble des sites, soit un bénéfice pouvant s’élever à plus de 300 000 euros. Sans retrouver cette somme, les enquêteurs ont néanmoins mis la main sur un peu plus de 60 000 euros», a précisé le premier substitut du procureur du Roi de Liège.

D’après les éléments du dossier, il ne s’agit pas des premières récoltes. Les enquêteurs ont également pu établir que certaines personnes interpellées lors de ces perquisitions avaient déjà été impliquées dans d’autres plantations auparavant.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont également saisi deux armes de poings.

Cinq individus ont été privés de liberté et placés sous mandat d’arrêt. Ils comparaîtront mardi devant la chambre du conseil de Liège.