VIDÉO | Masque, couvre-feu, enterrement: on récapitule les mesures à Bruxelles

Bruxelles a pris de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Port du masque, couvre-feu, télétravail,… Toutes ces mesures sont d’application dès ce lundi. On récapitule.

Comme en Wallonie, le couvre-feu est d’application à partir de 22h et jusqu’à 6 heures, à Bruxelles, dès ce lundi.

Le port du masque est à nouveau obligatoire partout dans la ville, comme il l’a été durant le mois d’août.

L’ensemble des lieux culturels et des salles de sport (piscines, fitness) seront fermés au public. En sport amateur, seuls les entraînements pour les moins de 12 ans seront encore autorisés.

Les excursions scolaires sont désormais interdites et les centres récréatifs doivent rester fermés.

Les offices et cérémonies de culte sont également à nouveau interdits. Pour les mariages, seuls les conjoints, les témoins et le ministre du culte ou l’officier d’état civil peuvent être présents. Pour les enterrements, seules quinze peuvent être présentes en respectant une distance minimale d’1,5 mètre entre elles et sans exposition du corps du défunt.

Le télétravail est désormais obligatoire.

Les commerces devront fermer leurs portes à 20 heures. Les achats ne pourront plus être effectués que par une personne qui peut être accompagnée d’un mineur d’âge. Seules les personnes souffrant d’un handicap peuvent être accompagnées d’une autre personne adulte.

Les cortèges Halloween et autres sorties du genre sont interdits.

Dans les maisons de repos bruxelloises, les visites sont limitées à deux visiteurs différents. Cette bulle de deux pourra changer toutes les deux semaines.