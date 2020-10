Borinage: peu de sanctions liées au non-respect des mesures coronavirus

Le week-end dernier, 5 PV ont été dressés suite à des infractions liées au non-port du masque ou au non-respect du couvre-feu.

Couvre-feu, port du masque étendu… ces derniers jours ont amené leur lot de durcissement des mesures liées à la crise sanitaire. Ce week-end, la zone de Police Boraine a continué les contrôles veillant au respect de ces mesures.

Et de vendredi à dimanche dernier, la police n’a pas dû intervenir en masse, 4 PV ayant été rédigés en tout et pour tout: 3 PV pour non-port du masque (vendredi et dimanche) et un PV pour non-respect du couvre-feu (samedi).

Est-ce le signe que la population boraine a compris l’importance du respect des mesures? La zone de police se réjouit en tout cas d’avoir si peu sorti le carnet de contraventions.