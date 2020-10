La Roche: pas de carnaval en 2021 !

Il n’y aura pas de carnaval à la laetare, à La Roche-en-Ardenne, en mars prochain. Il passe à la trappe tout comme les deux autres grands événements mis sur pied par le comité du carnaval, à savoir la soirée des princes et les cochonnailles.

Jusqu’au bout, les membres du comité y ont cru. Mais il a fallu se résoudre à prendre cette difficile décision.

«Nous pensions prendre notre décision plus tard. Mais il ne faut pas leurrer les gens et face à la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas d’autres choix. Avec regret et la mort dans l’âme, le comité a donc pris la décision d’annuler toutes ses manifestations prévues en 2021», explique André Lambert, secrétaire du comité.

Il ajoute: «Cette décision est dictée par le bon sens, la logique, le risque sanitaire plus qu’évident que nous ne voulons pas faire prendre à nos amis carnavaleux. La conjoncture actuelle et l’incertitude sur la durée de la pandémie nous poussent à la plus grande prudence.»

