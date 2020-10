VIDÉO | Leicester arrache la victoire à Arsenal avec trois Diables rouges

Leicester se rapproche du podium de la Premier League grâce à un succès arraché à Arsenal (0-1). Tielemans, Praet et Castagne étaient tous titulaires.

Privé de son goleador Jamie Vardy au coup d’envoi, Leicester avait opté pour une tactique très attentiste, organisé dans une sorte de 3-5-1-1 très compact.

Un plan qui a failli tomber à l’eau dès la 4e minute quand Alexandre Lacazette a cru ouvrir le score de la tête, mais le but a été annulé pour trois hors-jeu de ses coéquipiers.

Les hommes de Mikel Arteta, placés en 4-3-3, ont copieusement dominé les 45 premières minutes, et se sont créé quelques occasions.

Toujours 0?-0? dans la rencontre qui oppose Arsenal et Leicester.



Quelques occasions à se mettre sous la dent tout de même, comme ici avec Bellerin. pic.twitter.com/mQu6t9QlYA — VOOsport (@VOOsport) October 25, 2020

Mais entre un Lacazette maladroit et un Pierre-Emerick Aubameyang trop discret, les Londoniens ont buté sur une équipe qui attendait le bon moment pour frapper.

À l’heure de jeu, Brendan Rodgers a finalement décidé de lâcher son buteur, et 20 minutes plus tard, sur le premier tir cadré de son équipe, Vardy a trouvé la faille de la tête (0-1, 80e), alors que les Gunners avaient tiré 12 fois au but, dont 5 fois en trouvant le cadre.

0?-1? | GOOOAAAAAL



Vardy est bien là pour décoincer ce match, mais quel SUPERBE ballon de Tielemans à la base de l'action 🇧🇪 👌#ARSLEI pic.twitter.com/wib2zgurcH — VOOsport (@VOOsport) October 25, 2020

Leicester a mis ainsi fin à 14 matches à l’extérieur contre Arsenal sans victoire (2 nuls, 12 défaites).

Avec ces 3 points, les Foxes portent leur total à 12 unités, autant qu’Aston Villa (3e) qui les devance à la différence de but et une longueur derrière Everton et Liverpool. Arsenal n’est que 10e avec 9 points avec un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites en 6 journées.