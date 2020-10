«Je ne vois pas d’issue avant le printemps»

«Je vais vous surprendre mais je trouve que la décision (de la Région bruxelloise) a l’avantage d’être claire et précise. On sait à quoi s’en tenir.» Denis Gerardy gère le Cirque Royal, une salle pouvant accueillir 2 100 personnes. Pour lui, le compromis du comité de concertation de tolérer jusqu’à 200 personnes dans les endroits fermés était la pire décision qu’on puisse prendre, car non rentable. La salle de spectacle s’était organisée pour accueillir jusqu’à 800 personnes. Ce week-end, Loïc Nottet devait s’y produire. entre-temps, la décision est tombée. La salle a dû fermer et le restera sans doute longtemps.