VIDÉO | Quand Lorenzo Insigne répond à Roberto Insigne: Naples l’emporte à Benevento

Reims s’impose largement

En France, le trio belge Thomas Foket, Wout Faes et Thibault De Smet a été à la fête avec Reims, qui s’est baladé à Montpellier (0-4) lors de la 8e journée de Ligue 1. La tâche des Champenois a été facilitée par les exclusions du capitaine Hilton (7e) et de Damien Le Tallec (42e).

Entre les cartes rouges du capitaine et de l’attaquant du MHSC, Boulaye Dia a signé un doublé avec un premier but sur penalty (9e, 13e)et Nathanael Mbuku (31e) a enlevé tout suspense à la rencontre. À la reprise, Dia a transformé un second penalty (56e). De Smet a été remplacé à la 78e.

Malgré cette première victoire en huit journées, Reims reste 19e (5 points) et La Paillade occupe la 10e position (11 points).