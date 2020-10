L’Antwerp remporte le derby anversois face au Beerschot

L’Antwerp a remporté un spectaculaire derby anversois (3-2) face au Beerschot dimanche lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. Le matricule 1 prend provisoirement la tête du classement.

L’Antwerp prenait le jeu à leur compte dès le coup d’envoi et ouvrait la marque après sept minutes sur une frappe déviée de Lior Refaelov. Face à une équipe du Beerschot aux abonnés absents, le matricule 1 doublait la mise grâce à Simen Jukleröd (15e).

Sonnés par ces deux buts encaissés, les Rats rentraient dans leur match et réduisaient l’écart via Suzuki, bien servi par Tissoudali (25e). Les troupes d’Hernan Losada se montraient alors les plus dangereux mais ne parvenaient pas à égaliser avant le repos.

Après la pause, le Beerschot poursuivait sa domination et égalisait méritoirement grâce à un doublé de Suzuki, de nouveau servi par Tissoudali (73e). 60 secondes plus tard, l’Antwerp, en difficulté jusque-là, plantait alors le but de la victoire grâce à un effort en solitaire de Mbokani (74e).

Au classement, l’Antwerp (20 points) s’empare provisoirement de la première place en attendant le déplacement du Standard à Saint-Trond dimanche en début de soirée (18h15). En cas de victoire, les Liégeois prendront la tête du classement. Le Beerschot, de son côté, descend à la quatrième place avec 18 points.