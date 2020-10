Le circuit de Spa-Francorchamps fermé du 26 octobre au 19 novembre

Le circuit de Spa-Francorchamps a annoncé via un communiqué dimanche la fermeture du circuit à partir de ce lundi 26 octobre et ce jusqu’au 19 novembre.

Le circuit a communiqué alors que les 24 Heures, qui se déroulent à huis clos, battent leur plein. Une fermeture qui est la conséquence des mesures prises par les autorités en raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19.

«Notre priorité a été, depuis le début de la pandémie, de respecter les consignes édictées afin de participer à l’effort collectif dans la lutte contre le Covid-19 et ce, dans l’intérêt de toutes et tous. Comme tous les secteurs, nous sommes confrontés à une situation inédite et des mesures sanitaires strictes ont été prises dès le mois de mars» a expliqué la CEO Nathalie Maillet, dans le communiqué.

Les Belgian Autumn Races devaient avoir lieu la semaine prochaine. Les organisateurs de la VW Fun Cup powered by Hankook, de la Hundred Series by BGDC, de la 2CV Racing Cup et de la C1 Racing Cup avaient pris l’initiative de mettre sur pied une compétition en commun vendredi et samedi avec des courses d’endurance de 12 heures pour la VW Fun Cup, 6 heures pour le BGDC et 14 heures pour les 2CV.

Prévu du 21 au 22 novembre, le Spa World RX of Benelux est lui confirmé mais à huis clos. Deux spéciales du Ypres Belgium Rally sont prévues sur le circuit ce même week-end.