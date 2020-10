Six PV dressés pour non-respect du couvre-feu dans le nord de la Communauté germanophone

Six procès verbaux ont été dressés durant la nuit de samedi à dimanche pour non-respect du couvre-feu, a indiqué la zone de police Vesdre-Gueule.

La zone de police Vesdre-Gueule, qui couvre les communes du nord de la Communauté germanophone (Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren) a dressé six PV durant la nuit de samedi à dimanche pour non-respect du couvre-feu, en vigueur en Wallonie et à Bruxelles, entre 22h00 et 06h00.

Du côté de la zone Vesdre qui couvre les communes de Verviers, Dison et Pepinster, la nuit a été calme et les habitants ont bien respecté les nouvelles règles entrées en vigueur ce 24 octobre et d’application jusqu’au 19 novembre.