PHOTOS | Mask Singer: les perroquets et la star internationale démasqués

C’était la deuxième émission de la saison hier soir pour Mask Singer. Lors de cette soirée, les perroquets ont été démasqués. L’identité de la star internationale a également été dévoilée.

Deuxième soirée pour Mask Singer, l’émission phare de TF1. La semaine passée, ce sont Laure Manaudou et Frédérique Bel qui ont été démasquées. Elles étaient respectivement cachées sous le costume du loup et de la bouche.

Hier soir, au terme du deuxième rendez-vous de cette nouvelle saison de l’émission musicale, ce sont les perroquets qui ont dû retirer leur masque pour révéler au public leur identité. Nous avons ainsi pu découvrir les frères Bogdanov sous les costumes des deux oiseaux.

Un peu plus tôt dans la soirée, un précieux indice avait été dévoilé: «La scène, la musique sont sur la longue liste des choses qui nous rassemblent, même si on ne la pratique pas toujours tous les deux. Quand on chante sur scène ou à la télé, on ne chante pas qu’en français. Il faut savoir s’ouvrir à l’international, surtout quand on a l’occasion de jouer avec Mike Jagger. Cette passion doit nous venir de mon grand-père qui était chanteur professionnel. C’est un peu loin dans le temps. Rien n’est loin dans le temps. La musique, les modes, tout est cyclique».

La star internationale dévoilée

Événement de la soirée, une star internationale participait au deuxième numéro de la saison. Beaucoup de rumeurs circulaient quant à l’identité de la personnalité. Les noms de Lady Gaga, Madonna, Eva Longoria ou encore Ariana Grande avaient été évoqués par les fans de l’émission.

La star était déguisée en ballerine et a interprété Million Reason de Lady Gaga.

Peu après, la ballerine a dévoilé son visage. Les téléspectateurs ont ainsi pu reconnaître Itziar Ituño. L’actrice et chanteuse espagnole a été révélée au grand public par son rôle de Raquel Murillo, alias Lisbonne, dans la série Netflix La Casa de Papel.