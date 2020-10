Le cygne le plus célèbre du pays sauvé | Gagner une maison | Jean-Claude Van Damme sauve un chien: voici les 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Assistante sociale, elle fait aujourd’hui des… petits choux

Assistante sociale pendant plusieurs années, Donatienne Randaxhe a travaillé dans la toxicomanie, puis dans un centre de diagnostic pour enfants autistes. Un jour, elle s’est «essoufflée» et a décidé de changer de vie.

«J’ai tout arrêté et j’ai étudié par moi-même le métier de restaurateur-traiteur. J’étais en contact avec des chefs, je me suis exercée, puis j’ai passé le jury central en me disant que ça me ferait un diplôme en plus et j’ai réussi. J’avais accès à la profession et je me suis dit que tout était possible.»

«Tout est possible», c’est un peu son créneau puisque c’est aussi pour cela qu’elle s’est lancée dans la confection de petits choux

2 Un site pour faire de la highline

Pratique sportive consistant à partir d’un point A pour tenter de rejoindre un point B en marchant sur une sangle (2,5 centimètres de large) tendue quelques mètres au-dessus du sol, la highline ne connaît qu’une dizaine d’adeptes en Belgique. Dont l’Amaytois Sami Cooreman (28 ans), qui vient de recevoir l’autorisation des autorités amaytoises d’équiper le site d’escalade de Flône (à proximité du parking de délestage au-dessus de l’abbaye) dans l’optique d’y tendre deux lignes de highline.

3 Une coupe de cheveux pour soutenir l’’horeca

Le patron d’un salon de coiffure à Verviers, vient de lancer une action solidaire pour soutenir les personnes travaillant dans le secteur de l’horeca. L’idée? Leur proposer une coupe gratuite et un brushing.

4 Un concours inédit pour devenir propriétaire d’une maison à Theux

Gagner une maison, tous frais payés, c’est presque trop beau pour être vrai. Mais c’est pourtant ce que propose la société Fun International, basée à Andrimont. Ce 31 octobre, elle lancera officiellement son concours «Une maison pour tous», ouvert à toute personne majeure résidant en Belgique, avec une maison de type fermette à Theux.

5 Koh-Lanta: «Je ne suis plus Taylor, mais le fils de Marie-France»

Taylor Debieve, l’un des deux fils de Marie-France Schieber, nous raconte comment il a vécu l’aventure Koh-Lanta de sa maman.

6 VIDEO| Un chien sauvé grâce à l’intervention de Jean-Claude Van Damme

L’intervention du célèbre acteur Jean-Claude Van Damme a permis d’éviter la mort certaine d’une chienne expédiée depuis la Bulgarie vers la Norvège avec un «faux passeport», s’est félicitée lundi une fondation de défense des animaux.

7 PHOTOS | Le cygne le plus célèbre de Gaume sauvé après avoir été blessé par une flèche

C’est l’heureux dénouement que beaucoup attendaient: le cygne blessé d’une flèche dans un étang de Les Bulles (Chiny) a été secouru ce vendredi.

8 Faire du bien grâce à la cosmétique

Françoise Hottat est technicienne chimiste de formation. Après avoir travaillé dans différentes entreprises, elle a lancé sa gamme de cosmétiques Océ OR il y a trois ans. Un projet qu’elle veut en phase avec sa manière de vivre.

9 Retrouvé dans la remise d’un château de Huy, un Brueghel le Jeune vendu chez nous

Un tableau du peintre bruxellois Pieter Brueghel le Jeune, bien d’une famille belge, a été adjugé 280.000€ à Hannut. C’est un événement rare sur le marché de l’art.

10 Facebook veut vous aider à trouver l’amour

De la rencontre amicale à la rencontre amoureuse, il n’y a qu’un pas que Facebook franchit allègrement en lançant en Belgique son service Facebook Rencontres. Ce n’est pas une plate-forme à part entière, mais une nouvelle section gratuite encapsulée dans l’application mobile (iPhone, Android). Le réseau social chasse sur les terres de Tinder. Explications.

