Victoria Azarenka se hisse en finale à Ostrava

La Biélorusse Viktoria Azarenka (WTA 14) est la première finaliste du tournoi WTA d’Ostrava en République tchèque (dur/528.500 dollars).

La quatrième tête de série a battu la Grècque Maria Sakkari (WTA 23) en deux sets 6-1, 6-3 en 1h37.

Azarenka, qui avait éliminé Elise Mertens (WTA 21) en quarts de finale, affrontera sa compatriote Aryna Sabalenka (WTA 12) ou l’Américaine Jennifer Brady (WTA 26) pour la 40e finale de sa carrière.

La Biélorusse tentera de remporter un 22e titre WTA. Cette saison, elle a remporté le tournoi de Cincinnati et s’est inclinée en finale de l’US Open.

Plus tard dans la journée, Elise Mertens et Aryna Sabalenka disputeront la demi-finale du double face à Kirsten Flipkens et la Néerlandaise Demi Schuurs.