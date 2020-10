Il a mis le feu pour se faire remarquer, leur prose n’a pas séduit les policiers… ces étonnantes affaires judiciaires survenues en Wallonie

Jean-Claude affirme avoir mis le feu sur un coup de tête, pas de chance, il était filmé; lyrisme, mime, alcool et policiers: le jury a distribué les médailles… Découvrez les histoires étonnantes survenues cette semaine dans les tribunaux en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition. Mais il faut bien reconnaître que parfois, il est difficile de détecter la sincérité de la mauvaise foi. En effet certains usent de fourberie quand ils font face au tribunal. Toutes les excuses sont bonnes. L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Jean-Claude voulait juste un petit incendie mais les choses ne sont pas déroulées comme espéré

Jean-Claude affirme avoir voulu bouter le feu à son appartement pour attirer l’attention, sur un coup de tête, sur un «coup de folie». Pourtant, la longue préparation des faits a été filmée. Et le prévenu avait pensé à tout: bidons d’essence, diesel, papier toilette en guise de mèche… et le chat mis à l’abri dans le véhicule. Jean-Claude avait même pensé aux seaux d’eau pour éteindre le «petit incendie». Mais le craquement de l’allumette a tout chamboulé.

2. Lyrisme, mime, alcool et policiers

Le poète a sa muse. Kévin et Abdel en ont deux: l’alcool et les policiers! Or, l’alcool ne les a pas particulièrement bien inspirés. Succulent compte-rendu d’une audience au tribunal correctionnel de Dinant. Si le lyrisme de Kévin trouve à s’exprimer dans la verte campagne beaurinoise, Abdel a lui choisi le mime pour renforcer sa prose. Ce qui lui vaudra d’ailleurs d’être le lauréat du grand jury.

3. La success story vire au fiasco

Lors d’audiences aux tribunaux, il n’est pas rare d’entendre se dérouler des descentes aux enfers. Celle de cet électricien dinantais, à qui tout semblait sourire, est particulièrement interpellante. Dans son réquisitoire, le ministère public voyait d’ailleurs mal comment le sanctionner.

