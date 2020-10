VIDÉOS | Manchester City partage à West Ham pour le retour de Kevin De Bruyne

Manchester City a été accroché 1-1 sur le terrain de West Ham samedi lors de la 6e journée de Premier League. De retour de blessure, Kevin De Bruyne est monté au jeu à la 68e minute.

Même s’il compte un match en moins, City ne pointe qu’à une très anonyme 11e place avec 8 points en 5 matches, devancé à la différence de but par son hôte du jour (10e).

Avec Kevin de Bruyne sur le banc au coup d’envoi, les hommes de Pep Guardiola, trop prévisibles, n’ont guère réussi à créer le danger face à des Hammers organisés en 5-3-2.

Ni Bernardo Silva ni Riyad Mahrez n’ont réussi à apporter la créativité qui manquait pour se montrer réellement dangereux en première période.

Ce sont au contraire les Londoniens qui ont été très réalistes en ouvrant le score sur un très beau retourné de Michail Antonio (1-0, 18e) dans la surface sur un centre parfait de Vladimir Coufal.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir des Citizens plus entreprenants sous la houlette de Phil Foden entré en jeu à la pause et d’un Joao Cancelo auteur d’un très bon match sur le flanc gauche.

Pendant près de 80 minutes, jusqu’à ce qu’il soit replacé à droite à l’entrée d’Oleksander Zynchenko (78e), le latéral portugais a martyrisé son adversaire direct, Coufal.

Sur un débordement à la 51e, il a trouvé Foden dans la surface à ras de terre, dont la frappe en pivot n’a laissé aucune chance à Lukasz Fabianski (1-1).

Malgré ce but @PhilFoden, @ManCity perd 2 points sur la pelouse de @WestHam ! 😱?

L’entrée de De Bruyne à la 68e n’a pas suffi pour faire basculer le match, malgré deux grosses occasions de Raheem Sterling (86e) et Mahrez (90+3) sur lesquelles Fabianski a eu le geste juste.

Au classement, Manchester City, qui compte un match de retard, et West Ham comptent chacun huit points et occupent respectivement la dixième et onzième place.