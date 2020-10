Voici ce que l’AWBB propose aux clubs concernant la reprise (éventuelle) du basket-ball

Madame la secrétaire, Monsieur le secrétaire,

Si la situation sanitaire préoccupe toute la population de notre pays, elle met à mal les relations scolaires, professionnelles et sociales. Parmi ces dernières, les mesures qui ont frappé le sport de manière générale et le basket en particulier posent un nombre croissant de problèmes.

La viabilité des fédérations et des clubs est en jeu, le rôle du sport mis à mal, les critiques déplacées sur le lien entre la progression de la pandémie et la contagiosité font mal.

Conscients de ses responsabilités, le conseil d’administration et les comités provinciaux de l’AWBB planchent actuellement sur différents scénarii.

Afin de connaître le sentiment des dirigeants de clubs, un questionnaire est envoyé et les réponses guideront les instances fédérales dans leurs choix futurs.

Votre réponse est à envoyer pour le 30 octobre 2020.

PREALABLES

1.Personne ne devra se sentir obligé de jouer au Basket pendant la période sanitaire que nous connaissons.

2.Pour les clubs, il est exclu que le risque de relégation pèse sur la décision à prendre. En d’autres termes, les clubs qui ne souhaitent pas reprendre la compétition 20-21, retrouveront leur division pour le début 2021-2022.

3.Il doit y avoir une offre pour ceux qui veulent jouer au basket à tous les niveaux compte tenu des décisions des autorités.

4. Le sport au niveau compétitif doit rester possible, en d’autres termes il doit y avoir un objectif sportif

5. Toute option de compétition doit prévoir une période au cours de laquelle les matches remis pourront être disputés.

6. Enfin, toute décision de reprendre les compétitions est subordonnée à l’autorisation des autorités fédérales, communautaires et locales.

SCENARII

SCENARIO 1

Le premier scenario vise l’arrêt définitif de toutes les compétitions de la saison 2020-2021 (saison blanche).

Les clubs sont toutefois libres d’organiser des rencontres amicales ou de participer à des rencontres hors classement organisées par les comités provinciaux. La saison 2021-2022 redémarrera avec la même composition des divisions.

SCENARIO 2

Le second scenario vise la reprise de la compétition. Différentes formules ont été analysées.

Points de départ.

a. La compétition reprend à partir du week-end des 9 et 10 janvier 2021 moyennant l’autorisation des autorités accordée au plus tard le 5 décembre 2020.

Il y a encore 21 week-ends jusqu’à la fin mai. Cette option est subordonnée à la reprise des entraînements avec contact au plus tard à la mi-décembre.

b. La compétition reprend le week-end des 6 et 7 février 2021 moyennant l’autorisation des autorités accordée le 8 janvier au plus tard.

Il y a encore 17 week-ends jusqu’à la fin mai. Cette option est subordonnée à la reprise des entraînements avec contact au plus tard à la mi-janvier.

c. La compétition reprend le week-end des 27 et 28 février 2021 moyennant l’autorisation des autorités accordée le 31 janvier au plus tard. Il y a encore 14 week-ends jusqu’à la fin mai.

Cette option est subordonnée à la reprise des entraînements avec contact au plus tard début février 2020.

d. En tout état de cause, si la compétition n’a pas commencé les 27 et 28 février 2021, elle sera définitivement arrêtée et le scénario 1 sera d’office appliqué.

Options pour la reprise des compétitions (championnat)

?Formule 1

Les 13 matches du second tour (journées 14 à 26) sont considérés comme une compétition complète étant entendu que chaque club ne jouera qu’une seule fois contre les autres clubs (excepté pour la R1 Messieurs).

Conséquences

• Le calendrier peut être facilement maintenu (même week-end à domicile), ce qui réduit la charge de planification des clubs et de la fédération.

• Tout le monde joue chaque week-end.

• Tout le monde ne joue pas à domicile de la même manière.

• Risque de ne pas disputer certains derbies à domicile.

• Les matches du second tour déplacés au premier tour seront à reprogrammer, les matches du premier tour déjà joués seront neutralisés.

?Formule 2

Chaque série est composée de groupes d’un certain nombre d’équipes dépendant du niveau de compétition et du nombre d’inscriptions.

Conséquences

•Les équipes peuvent éventuellement être réparties plus régionalement.

•La compétition se jouera en matchs aller-retour.

•Discussions possibles sur la composition des séries.

•La refonte complète du calendrier est nécessaire, ce qui augmente la charge de planification des clubs et de la fédération.

•Formule sur mesure pour les séries de moins de 14 équipes.

Options pour la reprise des compétitions (coupe AWBB)

La coupe AWBB senior et jeunes est maintenue.

Les 1/16, 1/8 et 1/4 se dérouleront en novembre/décembre à des dates à définir.

Le choix des dates des ½ et finales sera fixé mi-décembre.

La coupe AWBB 3x3 est maintenue.

Cette première édition reste maintenue. Le règlement actuel pourra être revu et un appel à inscriptions se fera courant du mois d’octobre.

Jean-Pierre DELCHEF (Président de l’AWBB) & Bernard SCHERPEREEL (Secrétaire Général de l’AWBB)