L’Athénée royal René Magritte suspend les cours en présentiel dans le secondaire

En raison de la mise en quarantaine du personnel ouvrier, l’établissement n’a eu d’autre choix que de supprimer, pour une semaine, les cours en présentiel.

La direction de l’Athénée royal René Magritte à Lessines a pris la décision de stopper les cours en présentiel, jusqu’au 30 octobre inclus, pour l’ensemble des élèves du secondaire.

«Au vu de l’écartement d‘une partie de notre personnel, nous sommes autorisés à suspendre les activités en présentiel pour des raisons organisationnelles», a indiqué l’établissement.

Contacté, Joël Godfrin, le préfet des études s’est voulu rassurant: «Il ne s’agit pas ici d’un problème d’élèves ou d’enseignants souffrants. Un membre du personnel ouvrier a été testé positif au Covid-19 et par mesure de précaution, l’ensemble de ses collègues ont été placés en quarantaine. Nous n’avions dès lors plus les moyens humains pour assurer le nettoyage et la désinfection des classes, des sanitaires ainsi que la préparation des repas.»

Les deux implantations du fondamental continueront à fonctionner normalement. Tout le personnel qui n’a pas dû être mis en quarantaine viendra travailler normalement au sein de l’école.

«Nous veillerons à mettre en place, en collaboration avec nos enseignants, l’hybridation des apprentissages afin de garder le contact avec nos élèves du secondaire », assure la direction de l’Athénée de Lessines.

À noter encore qu’une garderie sera assurée aux heures normales de cours.