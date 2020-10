Le Danemark renforce ses mesures pour endiguer la hausse du Covid-19

«Nous sommes fatigués de cette maladie» mais «nous risquons de perdre le contrôle», a prévenu en conférence de presse la Première ministre Mette Frederiksen.

Le Danemark va étendre dès lundi le port du masque puis renforcer ses mesures de restriction de rassemblements pour tenter d’endiguer la forte hausse des infections au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

Pour faire face à la situation, la jauge des rassemblements, jusqu’alors fixée à 50, descendra à 10 personnes (sauf pour les événements sportifs où la limite est maintenue à 500 personnes) à compter de lundi et pour quatre semaines. Les Danois sont également appelés à ne pas avoir plus de 10 personnes hors de leur foyer et de leur travail.

L’ensemble des mesures déjà en vigueur seront également prolongées jusqu’au 2 janvier, a annoncé la cheffe du gouvernement.

Il sera aussi désormais obligatoire de se couvrir la bouche et le nez à partir de jeudi dans les lieux publics fermés, alors que les Danois étaient jusqu’à présent autorisés à s’en passer, sauf dans les transports en commun.

Mi-septembre, le pays nordique avait déjà annoncé de nouvelles restrictions face à la remontée du nombre des cas de Covid-19.

Horeca fermé à 22h

Les bars, cafés et restaurants ont été contraints de fermer à 22h00. Clients et membres du personnel des bars et des restaurants sont depuis également priés de porter un masque de protection lorsqu’ils ne sont pas assis.

La vente d’alcool après 22H00 sera également interdite dans tout le pays.

Vendredi, le royaume scandinave a enregistré un record de 859 nouveaux cas quotidiens de Covid-19, après déjà un record jeudi.

Au total, le Danemark (hors Groenland et îles Féroé, où aucun décès ne s’est encore produit) a enregistré 38.622 contaminations et 697 morts pour 5,8 millions d’habitants depuis le début de la crise, se classant parmi les bons élèves en Europe.