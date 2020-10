Vente de boissons et nourriture autorisée dans les zones de transit des aéroports

La vente de boissons et de nourriture reste autorisée dans les zones de transit des aéroports, ressort-il du nouvel arrêté ministériel entré en vigueur ce vendredi soir. Les espaces destinés à fournir des repas aux sans-abri bénéficient également d’une exception.

La fermeture de l’horeca annoncée vendredi dernier ne concerne pas les hôtels, y compris leur restaurant.

L’exception, dans le respect des règles sanitaires et avec quatre personnes par table au maximum, vaut aussi pour les établissements qui fournissent des repas dans l’enseignement.

Les cafés et restaurants traditionnels ne peuvent eux plus accueillir leurs clients. Il leur est seulement autorisé de vendre des repas à emporter jusqu’à 22h00, et sans boissons alcoolisées dès 20h00.