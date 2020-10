Appel aux prestataires de soins et aux étudiants wallons à «renforcer les équipes au front»

«Le gouvernement lance un appel aux infirmières et infirmiers à domicile […] aux étudiantes et étudiants des écoles d’infirmerie, d’aides-soignantes et étudiants en médecine […] éducateurs et éducatrices», a déclaré le ministre-président du gouvernement wallon Elio Di Rupo lors d’une conférence de presse vendredi soir.

«Toutes ces personnes sollicitées pourraient épauler celles et ceux qui œuvrent sans relâche auprès tantôt de malades, tantôt de personnes qui ont besoin d’assistance», a-t-il ajouté, invitant les personnes ainsi concernées à s’inscrire sur le site web solidaire.aviq.be afin de «renforcer les équipes qui sont au front tant dans les hôpitaux que les maisons de repos.»