Les visites restreintes dans les hôpitaux namurois

Dès lundi, les visites seront restreintes au CHU UCL Namur et au CHR Sambre et Meuse, ont annoncé vendredi leurs dirigeants.

En principe, les visites sont totalement interdites. Les hôpitaux ont toutefois admis quelques exceptions.

Au CHU, un visiteur unique est autorisé pour tout patient hospitalisé depuis plus de sept jours, sauf en unités Covid et aux soins intensifs. Le CHR a lui préféré être plus strict, interdisant toute visite dans ce cadre. Les effets personnels des patients y seront remis à l’accueil.

Les autres exceptions concernent les patients mineurs, la maternité et les patients en phase critique ou finale. Elles visent également les accompagnants de femmes enceintes ou les personnes à mobilité réduite.

En outre, des horaires ont été définis pour ces quelques exceptions. Toutes les informations sont disponibles sur les sites internet des établissements.