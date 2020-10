Non-respect des règles «Covid»: 2 commerces verbalisés par la police de la zone Bruxelles-Midi

La police de Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest) a contrôlé le respect des règles Covid dans plusieurs commerces et verbalisé deux établissements, a indiqué vendredi après-midi la police locale.

Une première infraction a été constatée dans un bar à chicha, chaussée de Charleroi à Saint-Gilles. Le commerce était ouvert, en présence de 23 clients. Les agents ont dressé au total 27 procès-verbaux: 24 pour non-respect des règles Covid, un pour non-respect de l’interdiction de fumer, un à la suite d’une saisie d’une grande quantité de tabac destiné à l’utilisation des pipes à eau et un pour travail au noir.

Un trafic de drogues a de plus été découvert dans un commerce de l’avenue Clemenceau à Anderlecht. Des dizaines de paquets de crack ont été confisqués. La police a privé deux personnes de liberté et une troisième a été mise à disposition du parquet de Bruxelles. Une perquisition a été réalisée dans la maison du gérant et a mené à la saisie d’une somme de 35.000 euros.