Transports en commun: il faut désengorger les heures de pointe

Les transports en commun doivent s’organiser pour éviter la surfréquentation des véhicules.

Les images de bus bondés circulent beaucoup sur les réseaux sociaux et alimentent les débats sur le maintien des transports en commun dans ces conditions, alors que d’autres secteurs sont fermés.

Si ces situations constituent des exceptions, elles sont bien réelles. Et elles ont sans doute influé sur la décision du comité de concertation de demander aux acteurs du transport d’«optimaliser» leur capacité pour éviter la surfréquentation et donc la propagation du virus qui y est liée. Il faudra progressivement augmenter, aux heures de pointe et sur les lignes les plus fréquentées, le renfort par des sociétés privées a déclaré hier le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

Reste à savoir comment y parvenir puisque le privé le TEC y recourt déjà pour 27% de ses lignes…

«On va analyser la situation et essayer de trouver des solutions en dehors des ressources du TEC, car aux heures de pointe qui sont les moments problématiques, ces ressources sont déjà sur le terrain», indique Stéphane Thiery, le directeur marketing du TEC. Des ressources extérieures, ce sont des autocaristes et autobussiers privés avec qui des contacts ont été pris hier. L’objectif étant d’être progressivement prêt à les intégrer sur les lignes après le congé de la Toussaint. Mais ce n’est pas une mince affaire à organiser, ne fût-ce que parce que les véhicules de ces privés qui seraient appelés en urgence ne sont pas adéquatement équipés et que les chauffeurs ne sont pas formés pour ce genre de mission.

«On y arrivera mais il faut voir comment et c’est ce qu’on va analyser, car c’est du jamais vu dans l’histoire du transport en commun wallon», note Stéphane Thiery.

Quant au choix des lignes qui seront renforcées, cela se fera sur base de l’analyse des pics de fréquentation. Et que ce soit à la ville ou à la campagne, ce sont effectivement les heures de début et de fin des cours qui sont le plus souvent concernées.

À Bruxelles, la STIB, elle, n’entend pas renforcer son offre avec des sociétés privées. Impossible pour le métro et le tram évidemment. Mais également pour les bus. «En ville, vu la circulation, les feux, les carrefours, c’est inimaginable pour un chauffeur privé qui ne connaît pas nos parcours d’envisager de suivre nos véhicules», note Françoise Ledune. La directrice de la communication de la STIB note toutefois que les véhicules remplis à plus de 75% ne concernent que 0,2% des trajets. Et depuis les mesures de lundi (NDLR: télétravail renforcé notamment) on a vu une diminution de la fréquentation. «La marge que nous aurons ne viendra donc pas de l’offre, qui est déjà à 100% mais plutôt de la demande qui va diminuer», analyse Françoise Ledune. Qui rappelle que l’application de la STIB permet de vérifier en temps réel la charge de fréquentation de 100% des lignes de métros et des 40% des trams et bus qui sont déjà équipés de portiques. Une solution identique est aussi dans les cartons du TEC et sa mise en service sera accélérée. Mais on parle là d’un horizon à plusieurs mois.