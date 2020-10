«Il est #minuitmoinsune»: Marius Gilbert lance un appel sur les réseaux sociaux

Dans la foulée du comité de concertation, l’épidémiologiste a lancé un appel sur les réseaux sociaux.

Le comité de concertation a abouti à un nouveau tour de vis, et non à un reconfinement. La conférence de presse à peine terminée, Marius Gilbert a lancé un appel sur Twitter pour relayer un message de conscientisation collective et sensibilisation, notamment à l’adresse des influenceurs.

«Vous, qui avez 100, 1000, 10.000, 100.000 followers sur FB, Insta ou par ici. Vous qui voyez du monde tous les jours, sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous! Il est #minuitmoinsune votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre», a tweeté l’épidémiologiste à l’Université libre de Bruxelles.

«Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n’est pas renoncer à la vie, à l’amitié ou à l’amour. Que c’est temporaire, ça passera, que c’est protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c’est faire preuve de lien, d’humanité», a-t-il ajouté.

Et de conclure: «Vous êtes les meilleurs experts, les meilleures expertes des codes qui nous échappent, des manières de dire, des manières de convaincre celles et ceux qui vous écoutent. Faites-le avec votre talent, votre conviction, vos mots. Il est #minuitmoinsune, c’est maintenant.»

Vous, qui avez 100, 1000, 10.000, 100.000 followers sur FB, Insta ou par ici. Vous qui voyez du monde tous les jours, sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous ! Il est #minuitmoinsune votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre. #stopcorona — Marius Gilbert (@mariusgilbert) October 23, 2020

Vous êtes les meilleurs experts, les meilleures expertes des codes qui nous échappent, des manières de dire, des manières de convaincre celles et ceux qui vous écoutent. Faites-le avec votre talent, votre conviction, vos mots. Il est #minuitmoinsune, c'est maintenant #stopcorona — Marius Gilbert (@mariusgilbert) October 23, 2020

Le message a déjà été partagé plus de 1400 fois en sept heures.