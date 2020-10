Le marché de Noël de Belœil ne résiste pas à la crise sanitaire

L’arrêté ministériel paru le 18 octobre dernier a mis fin à la volonté de l’Office de tourisme de Belœil d’organiser le traditionnel marché de Noël sur le site de la liaison paysagère.

L’événement rassemble chaque année plus d’une trentaine de chalets d’artisans et de producteurs de la région, dans une ambiance conviviale et familiale. «Nous avons voulu y croire, nous avons travaillé pendant trois mois à la préparation de notre manifestation en étudiant tous les aspects possibles et imaginables… Mais pour la sécurité du public et la nôtre, il nous est impossible d’organiser ce moment de joie et de partage. La 17e édition n’aura donc pas lieu», a annoncé Carmelina Ricotta, la chargée de communication de l’Office du Tourisme de Belœil

«Je tiens à remercier le Collège communal pour la confiance qui nous a été accordée. Toutes nos demandes, aussi bien de matériel que de personnel, avaient été accordées. Ce marché qui connaît toujours un beau succès est le fruit d’une excellente collaboration entre les différents services communaux et notre Office du Tourisme.»