Le MR demande des mesures supplémentaires à Bruxelles

Le MR, qui siège dans la majorité au fédéral et dans l’opposition à Bruxelles, a demandé vendredi au gouvernement bruxellois à réfléchir à des mesures complémentaires comme la suspension des compétitions sportives pour les enfants de plus de 12 ans, et le port du masque obligatoire sur tout le territoire de la capitale.

«Vendredi matin, le gouvernement fédéral a appelé à la responsabilité mais le gouvernement bruxellois ne semble pas avoir entendu le message. Bruxelles a pourtant une population très concentrée et les hôpitaux font face à une situation extrêmement tendue. Le personnel soignant est déjà sur les genoux», a expliqué le président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh.

Selon celui-ci, il serait «impardonnable» de reproduire les erreurs, liées à de l’«attentisme», commises durant la première vague. Bruxelles doit agir davantage car la capitale voit les contaminations et les hospitalisations se multiplier.

Aux yeux du chef de file du MR, la taille de Bruxelles, ville la plus grande du pays, caractérisée par une forte concentration de population, justifie une approche différenciée par rapport à d’autres régions du pays.

«J’appelle le gouvernement bruxellois à réfléchir à prendre des mesures complémentaires comme la suspension des compétitions sportives pour les enfants de plus de 12 ans, et le port du masque obligatoire sur tout le territoire bruxellois. La propagation se faisant surtout dans la sphère privée, il faut également réfléchir à étendre le couvre-feu pour éviter la multiplication de soirées privées, par exemple entre 21h et 6h du matin», a commenté David Leisterh.

Pour lui, «en renforçant les mesures dès à présent, nous espérons faire reculer le virus et permettre aux fêtes de Noël de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. À l’heure actuelle, tant de secteurs souffrent: l’horeca, la culture, le tourisme,… Comment justifier cette souffrance si des mesures efficaces de lutte contre la propagation du virus ne sont pas prises? «, a-t-il conclu.