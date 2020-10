Coronavirus: le Pass de Frameries ferme au grand public pour un mois

Même s’il reste autorisé à ouvrir, le Pass de Frameries décide de fermer ses portes au grand public pour une période d’un mois dès ce dimanche 25 octobre.

En tant que musée, le Pass n’a pas d’obligation de fermer ses portes. Néanmoins dès dimanche, il fermera au public pour une période minimale d’un mois «en vue d’aider à lutter contre la propagation du coronavirus», indique un communiqué.

L’institution estime, «au regard de [sa] mission pédagogique, […] important de montrer [son] respect et envers le monde scientifique et médical» en limitant tant que possible les contacts sociaux.

Le Pass réévaluera la situation après le 20 novembre et, suivant la situation sanitaire, déterminera s’il peut rouvrir les dimanches et a fortiori pour la période des fêtes de fin d’année.

Le parc d’aventures scientifiques et de société reste pour le moment ouvert pour le public scolaire les lundis et mardis sur site et via ses animations Pass@school dans les écoles, tant que le code en vigueur dans le milieu scolaire le permet.

«Nous allons réétudier les protocoles afin de bien vérifier que notre équipe et les écoles puissent accueillir ces animations en classe et ce, de la manière la plus optimale possible», assure la direction du Pass.