La Fédération des Cinémas de Belgique comprend les restrictions, mais émet des réserves

Les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus ont un impact important pour le secteur du cinéma.

Consciente que des mesures supplémentaires sont nécessaires vu la situation sanitaire, la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) comprend et trouve «logiques» le seuil maximum de 200 spectateurs nouvellement fixé et le retour vers 1,5 mètre de distance. «Mais le fait d’interdire la consommation de boissons et de nourriture l’est moins à nos yeux», a réagi la FCB aux nouvelles restrictions annoncées par le Comité de concertation.

«Les snacks et boissons font partie intégrante d’une visite au cinéma pour beaucoup de cinéphiles et cette mesure touche une grande partie des exploitants droit dans leur exercice commercial», regrette la Fédération des Cinémas de Belgique.

«Sans aides substantielles et garanties, les conséquences économiques et sociales se feront sentir dans toute la filière cinéma et dans les commerces annexes», prévient la FCB. «Depuis le début de la crise sanitaire, les aides octroyées aux cinémas indépendants sont largement inférieures – voire inexistantes – à celles des cinémas subventionnés (qui sont dès lors déjà soutenus de façon structurelle). Certains cinémas n’ont jusqu’à présent reçu aucune aide financière», renchérit la fédération.