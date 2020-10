L’Africa Eco Race annulée

La 13e édition de l’épreuve devait avoir lieu du 5 au 17 janvier 2021.

Prévue du 5 au 17 janvier 2021, l’Africa Eco Race n’aura pas lieu en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, a annoncé Jean-Louis Schlesser, organisateur de ce rallye-raid sur les routes africaines, succédant au Dakar.

«Une douloureuse décision», a commenté Jean-Louis Schlesser qui avait concocté un nouveau parcours inédit ‘Dakar-Dakar’avec un protocole sanitaire spécifique. «À ce jour, ce sont 63 motos, 42 autos/ssv et 13 camions, une caravane de près de 600 personnes, d’une trentaine de nationalités qui nous ont fait confiance. Malgré le travail d’organisation, les facteurs extérieurs et hors de contrôle nous imposent de prendre une décision immédiate car annuler à la dernière minute serait inconcevable et catastrophique tant au niveau sanitaire que financier», a ajouté l’ancien pilote français dans un communiqué.