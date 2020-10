Les écoles secondaires restent fermées

Les écoles secondaires de Herve (le Collège Providence Herve, l’Institut Providence Herve et le Collège royal Marie-Thérèse) ne rouvriront pas leurs portes lundi.

«Cela fait maintenant presque une semaine que les services du PSE, avec l’accord de l’AVIQ, ont décidé de suspendre les cours dans les écoles secondaires de Herve, rappelle la direction dans un mail envoyé aux parents. Ce vendredi 23 octobre, compte tenu de la situation sanitaire problématique sur le Plateau, ils ont décidé de prolonger cette suspension jusqu’aux vacances de Toussaint. Cette décision difficile a été prise en concertation avec les directions et le Pouvoir Organisateur. Suspendre les cours durant trois semaines et demie permettra probablement de réduire les cas de contamination dans notre région en préservant au maximum la santé de nos élèves et de nos professeurs ainsi que celle des membres de leurs familles.»

Les cours se donneront donc via une plateforme en ligne jusqu’aux vacances de la Toussaint.