Une piste cyclable avenue Bordet, avant un réaménagement complet

L’avenue Bordet, à Evere, va recevoir une piste cyclable. Des marquages bus et passages piétons sont ajoutés. Bruxelles Mobilité lance une étude pour un réaménagement complet.

Bruxelles Mobilité annonce une nouvelle piste cyclable dès ce lundi 26 octobre: elle marquera l’avenue Bordet, entre la rue de Zaventem et le boulevard Léopold III. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la stratégie cyclable développée par la Ministre Elke Van den Brandt (Groen) depuis le déconfinement.

«La collaboration avec la Commune d’Evere a été vraiment fructueuse. Nous allons pouvoir mettre en place dès la semaine prochaine un excellent test de nouvel aménagement pour l’avenue Bordet», se félicite-t-elle. «Les objectifs principaux de la Commune et de la Région sont d’améliorer la sécurité routière sur cet axe qui est actuellement très accidentogène pour tous les utilisateurs. Comment: en diminuant la vitesse, en donnant plus de place et de sécurité aux cyclistes et en testant les différents flux avant un aménagement définitif.»

À côté du marquage de la nouvelle piste cyclable, les marquages des arrêts de bus seront également rafraîchis. Afin d’améliorer la sécurité de l’axe, deux nouveaux passages piétons seront créés et les passages piétons existants sécurisés par des ralentisseurs.

«Je me réjouis de la mise en place de dispositifs visant à lutter contre la vitesse excessive dans cette voirie», comment pour sa part Ridouane Chahid, Bourgmestre FF d’Evere (PS). «Ces éléments augmenteront sensiblement la sécurité routière dans cette partie de notre commune et permettront de transformer à terme cette “autoroute urbaine” en une véritable voirie de quartier. Nous espérons d’ailleurs un réaménagement complet de cet axe dans les années à venir».

Une étude va en effet débuter chez Bruxelles Mobilité pour un réaménagement global de l’avenue Bordet.