Protégeons notre savoir-faire

AOP, IGP, STG, les labels ne manquent pas pour certifier la qualité de nos produits. Autant d’appellations à ne pas louper pour mieux choisir ce que l’on consomme.

En partenariat avec l’Apaq-W

Une histoire de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle peut coûter cher pour le producteur qui perpétue des traditions uniques. Apaq-W Notre région regorge de producteurs locaux passionnés. Fromage de Herve, Jambon d’Ardenne ou encore Pâté Gaumais, ces produits – parmi tant d’autres – issus du terroir wallon, uniques et qualitatifs, méritent d’être identifiés comme tels. Depuis la fin des années 90, des labels européens, puis régionaux le permettent. Au-delà de l’étiquette, ces labels ont leur importance et peuvent réellement faire la différence.

Les sigles AOP (Appellation d’Origine Protégée), IGP (Indication Géographique Protégée), STG (Spécialité traditionnelle garantie) ou encore Qualité Différenciée suivent des cahiers des charges très stricts. Ils permettent de certifier la qualité d’un produit selon de nombreux critères, dont son ancrage local, son lieu de production ou encore sa méthode de fabrication.

La démarche prend parfois du temps, mais elle est nécessaire selon Bérénice Fassotte, qui accompagne les producteurs wallons dans leur démarche de reconnaissance avec Agrilabel. « Faire certifier la qualité d’un produit, c’est s’assurer d’être protégé contre l’usurpation.» La propriété intellectuelle peut coûter cher pour le producteur qui perpétue des traditions uniques ou qui développe des produits qualitatifs avec des coûts de fabrication plus élevés.

«Du vrai circuit court»

Ce gage de qualité passe aussi par le rapport à cette terre qui a vu naître Madeleine. Charlotte Van Breusegem Madeleine Hanssen l’affirme: ces labels, c’est le respect du travail et de la qualité. Sur les emballages de ses fromages de Herve au lait cru, les sigles ont leur importance. L’appellation d’origine protégée certifie depuis maintenant plus de 20 ans un produit issu du Pays de Herve, fabriqué à base de lait produit dans la région et avec un savoir-faire reconnu et constaté.

«Les pieds dans le passé, la tête dans le futur », Madeleine produit du Herve avec la passion de la tradition, dans une démarche écologique et sociale plus actuelle que jamais. La réflexion s’opère dans toutes les étapes de fabrication, de l’achat des matières premières à la vente du fromage, en passant par la distribution et le recyclage des sous-produits.

Ce gage de qualité passe aussi par le rapport à cette terre qui a vu naître Madeleine. Le vrai circuit court, c’est celui qu’elle pratique, en valorisant «le lait du voisin, produit par les vaches nourries à l’herbe du pays de Herve ». Un rapport au sol local hyper puissant, fait de souvenirs et du respect de ce que la nature et les anciennes générations faisaient de plus beau.

Au-delà du produit même, ce sont ces histoires fortes portées par une poignée de passionnés qui méritent d’être reconnues et identifiées aux yeux de tous.

Une coopérative pour survivre

En tant qu’éleveur, Jordan considère que ces labels sont indispensables. Porc Qualité Ardenne Jordan Godfriaux, président de la coopérative Porc Qualité Ardenne et éleveur depuis 2006 l’affirme, sans label il ne serait plus éleveur aujourd’hui. La coopérative qu’il préside existe depuis 1989 et permet à plus de 150 éleveurs de certifier la provenance et la qualité des bêtes concernées.

De l’élevage à la vente, c’est toute la chaîne de production qui est protégée par un outil qui met en valeur trois labels, chacun à une échelle différente. Au niveau européen: le porc bio, au niveau belge: le porc plein air et au niveau régional: le porc fermier de Wallonie. Ces trois labels sont reconnus comme des gages de qualité différenciée dont les critères sont contrôlés par des organismes certificateurs indépendants.

Parmi ces critères, une alimentation 100% végétale et garantie sans OGM, plus d’espace pour chaque animal, une luminosité naturelle, un accès à l’extérieur… Autant de conditions qui concernent la qualité de la viande, et par extension le bien-être animal.

En tant qu’éleveur, Jordan considère que ces labels sont indispensables. «C’est une fierté de faire reconnaître la qualité de notre travail» mais aussi une nécessité pour les quelque 150 familles de la coopérative qui vivent de leur activité précaire et pourtant essentielle.