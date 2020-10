100.000 fonctionnaires et lobbyistes gravitent habituellement autour des institutions européennes à Bruxelles. Mais avec le Covid, le télétravail les a renvoyés chez eux. Alors le quartier Léopold est un désert de bureaux vides et d’horecas dépeuplés. Reportage autour de la place du Luxembourg, royaume du désenchantement, où on livre désormais des apéros en kit pour visioconférence.