Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

La Belgique devra jouer en équipe, une pause sur le front des hospitalisations en Brabant wallon, il conçoit des présentoirs pour planches de surf… voici une sélection de dix articles abonnés à ne pas manquer, ce vendredi 23 octobre.

1. ANALYSE | De Croo fait appel à l’équipe de 11,5 millions de Belges

Le Premier ministre a lancé un appel à «la solidarité nationale» pour faire face à la crise. L’union fait-elle à nouveau la force dans un État fédéral?

2. Coronavirus: enfin une pause dans la hausse des hospitalisations en Brabant wallon

Le nombre de patients hospitalisés en raison d’une contamination au Covid-19 n’a pas augmenté en Brabant wallon. C’est la première fois depuis quatorze jours. 65 personnes restent hospitalisées.

3. Arnaud Falla conçoit et construit des présentoirs pour planches de surf

Le Remicourtois Arnaud Falla vend ses «surf docks»: des présentoirs pour planches de surf, et autres sports de glisse, de sa conception.

4. Bastogne: le chocolatier Pierre Plas entre dans le Gault et Millau

Pierre Plas et sa compagne Aline, heureux de figurer dans le Gault et Millau. ÉdA Le chocolatier Pierre Plas, de Bastogne, figure parmi les 93 meilleurs artisans du domaine en Belgique. Il entre dans le Gault et Millau.

5. La bourgmestre de Spa réticente à un nouveau camp de réfugiés

Un centre de réfugiés est en préparation du côté de Spa. Mais verra-t-il vraiment le jour?

6. Un élevage industriel de 90 000 poulets près de Gembloux?

L’éleveur a introduit une demande de permis pour construire un nouveau hangar et augmenter sa capacité de production.

7. INFOGRAPHIES | Analyse des chiffres dans les hôpitaux province par province: une seconde vague qui s’annonce «pire» que la première?

Chaque jour qui passe, de plus en plus de voix s’élèvent pour appeler au reconfinement et alerter sur une situation présentée comme «pire» que lors de la première vague du dernier printemps. Qu’en est-il au juste?

8. MUSIQUE | Cette semaine dans vos oreilles: un authentique Springsteen, Gorillaz multiple et Louane en contraste

- The Boss is back! Accompagné de son indéfectible E Street Band, il ausculte son âme et ses démons avec émotions et convictions. De son côté le groupe virtuel créé par Damon Albarn et Jamie Hewlett se prend son futur en pleine face et Louane joue sur les contrastes. On vous dit tout sur l’actu musicale de la semaine.

9. DOCU TV | Stephen King, le mal nécessaire

Grâce à de nombreuses archives et extraits de films, on découvre un portrait fouillé de Stephen King.

10. FOOTBALL | Bodart: «Dur de cautionner ce qu’a fait Roofe»

Le gardien du Standard était amer après la rencontre face aux Rangers. Il a peu apprécié les gestes de provocation de l’ex-joueur d’Anderlecht Kemar Roofe.

