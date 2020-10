Arrondissement de Verviers: tous les événements annulés jusqu'au 19 novembre

Les bourgmestres de l’arrondissement ont décidé d’annuler tous les événements jusqu’au 19 novembre. Et de fermer les magasins à 20 heures.

Ce vendredi, les bourgmestres francophones de l’arrondissement, membres de l’ASBL Région de Verviers, se sont mis d’accord sur la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre la recrudescence de cas de coronavirus. La première d’entre elles consiste à annuler tous les événements jusqu’au 19 novembre prochain.

«Aucun événement exceptionnel ne pourra se tenir jusqu’à cette date, explique la présidente de l’ASBL et bourgmestre de Limbourg Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Nous avons, lors de cette réunion, nous avons assisté à une présentation de l’inspecteur d’hygiène sanitaire qui a fait le point sur la situation sanitaire au niveau des hôpitaux, des ambulances, etc. Et celle-ci est catastrophique. Nous nous devions donc de prendre des mesures pour enrayer cette augmentation du nombre d’hospitalisation.»

Cette mesure concerne tous les événements intérieurs et extérieurs qui devaient faire l’objet d’une autorisation du bourgmestre de la commune. «Il fallait également rentrer une matrice Covid. Maintenant, cela ne servira plus à rien puisque tout est annulé. Cela comprend les soupers, les kermesses, les concerts de fanfares…», énumère Valérie Dejardin. Les commémorations du 11 novembre sont également concernées et seront essentiellement réduites à un dépôt de gerbe, en comité hyper restreint. Ce sera le cas notamment à Malmedy, comme l’a déjà annoncé le bourgmestre Jean-Paul Bastin (Alternative) lors du conseil communal de ce jeudi.

Fermeture des night-shops

Pour aider les services de polices, les bourgmestres ont également décidé d’imposer la fermeture à 20 heures des night-shops, des shops de stations-service et des magasins. «Ils ne peuvent plus vendre d’alcool à partir de 20 heures et les contrôles étaient quand même compliqués à mener pour la police. Le but est donc d’uniformiser cela avec tout le reste et de se dire qu’à 20 heures, tous les commerces sont fermés», indique-t-elle.

Ces mesures seront d’application dès ce lundi.