Coronavirus | Les écoles restent ouvertes, suspension des compétitions amateurs «jusqu’au 19 novembre»

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a levé le voile sur certaines mesures qui seront annoncées ce vendredi à 9h lors d’une conférence de presse.

«Soyons clairs, le confinement a été débattu et nous n’allons pas vers un nouveau confinement», a annoncé d’emblée Jeholet alors que la courbe des contaminations au coronavirus (Covid-19) continue d’augmenter en Belgique.

«L’objectif était de maintenir les écoles ouvertes. L’éducation et la formation constituent une priorité. Il est important d’avoir des cours en présentiel tant en maternelle, qu’en primaire et en secondaire. La fermeture restera l’exception et pas la règle.» De nouvelles mesures seront prises pour l’enseignement supérieur.

Pour le secteur culturel, «il y aura des mesures un peu plus fortes. Mais j’espère que les mesures permettront qu’il y ait un minimum de culture».

Le sport devrait dès lors être le plus touché par les mesures. Pierre-Yves Jeholet a ainsi annoncé la suspension des compétitions amateurs «jusqu’au 19 novembre», avec toutefois l’intention de maintenir les stages organisés pendant les vacances de Toussaint. Les compétitions sportives professionnelles se dérouleront sans public. Le commerce ne devrait par contre pas ou peu être impacté.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a par ailleurs appelé au respect des mesures. «On peut prendre toutes les mesures qu’on veut, si on ne les respecte pas, ça ne marchera pas.»

