Comité de concertation: les nouvelles mesures présentées à 9h

La réunion entamée jeudi soir a abouti à de nouvelles mesures. Elles seront présentées à 9h et à suivre en direct dans cet article.

Comme annoncé, le comité de concertation, qui rassemble les responsables au niveau fédéral et des entités fédérées, s’est réuni dès jeudi 20h. Cette réunion, qui s’est tenue par vidéoconférence, a conduit à de nouvelles règles pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Les discussions devaient notamment porter sur l’adaptation des protocoles pour le sport et la culture. Lors du comité de concertation de vendredi dernier, il avait été prévu que ces deux secteurs feraient l’objet de décisions séparées, après l’adaptation de leur protocole en fonction du baromètre de la pandémie.

Il est notamment une interdiction d’accueillir des supporters pour les événements sportifs. Les théâtres et cinémas ne pourraient quant à eux plus accueillir qu’un maximum de 200 spectateurs maximum et ce, indépendamment de la taille de la salle. Ces mesures seraient prises pour une durée de quatre semaines et entreraient en vigueur immédiatement.

On devrait en savoir plus lors de la conférence de presse qui se tiendra ce vendredi à 09h00, comme l’a confirmé le cabinet du Premier ministre Alexandre De Croo.

Vous pourrez suivre cette conférence de presse en direct dans cet article.