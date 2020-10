Anvers: un p’tit tour, et Goffin s’en va déjà

Le Liégeois, manifestement en manque de préparation, a été battu (6-3, 7-5) par le 94e mondial.

En manque de repères, David Goffin (ATP 14) a directement pris la porte de sortie ce jeudi soir au tournoi d’Anvers. Le Liégeois, qui avait contracté récemment le Covid-19, s’est incliné (6-3, 7-5) dès son entrée en scène face à l’Américain Giron (ATP 94).

Dans le premier set, le N.1 belge ne fut tout simplement pas au niveau requis pour ce genre de rendez-vous. Balayé 6-3 en 38 minutes, après avoir été mené 5-1, David Goffin s’est montré plus à son avantage dans le 2e set. Mais il a perdu à trois reprises son jeu de service. Plus globalement, il n’a pas été en réussite sur sa première balle, ne réussissant qu’un ace et ne passant que 48% de premières balles. Et comme Giron, qui affrontera de Minaur (ATP 29) en quart de finale, n’a pas tremblé au moment de conclure le match, Goffin a dû ranger sa raquette dans son sac après 1 h 41 min de débat.