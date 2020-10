Poutine dit avoir autorisé l’évacuation de Navalny en Allemagne

Alexeï Navalny et Vladimir Poutine AFP

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi qu’il était intervenu personnellement fin août pour permettre l’évacuation de l’opposant Alexeï Navalny en Allemagne après son empoisonnement.

«Dès que la femme de ce ressortissant s’est adressée à moi, j’ai immédiatement ordonné au procureur de vérifier s’il était possible qu’il quitte le pays pour être soigné», a dit M. Poutine, s’exprimant par video-conférence lors d’un forum de discussion à Moscou.

Selon le président russe, Alexeï Navalny, 44 ans, aurait pu ne pas être autorisé à quitter le pays à cause «de restrictions liées à des affaires judiciaires» en cours contre lui en Russie.

«J’ai immédiatement demandé au procureur général d’autoriser cela (ce départ, NDLR). Et il est parti», a ajouté M. Poutine.

Fin août, le principal opposant russe avait fait un grave malaise lors d’un vol en Sibérie. Après deux jours d’hospitalisation, il avait été autorisé à être soigné en urgence en Allemagne, sous la pression de ses proches.

Selon trois laboratoires européens, dont les conclusions ont été confirmées par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), M. Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique du groupe Novitchok, une substance conçue par des spécialistes soviétiques à des fins militaires.

L’opposant, toujours en convalescence en Allemagne, a directement accusé Vladimir Poutine d’être derrière son empoisonnement, une mise en cause réfutée par Moscou qui l’a jugé «inacceptable».

Cet événement a tendu encore plus les relations entre la Russie et l’Occident. La semaine dernière, l’Union européenne a ainsi sanctionné six haut responsables russes en lien, selon Bruxelles, avec cette affaire.